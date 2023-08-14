Колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека, який зараз очолює Лілль, закликає не мати справ із клубами, які представляють країну-терористку.

"Протягом минулого тижня я читав, що Бенфіка та Брага розглядають можливість продажу Чикінью і Тормени російським клубам. Бенфіка, яка зразково організувала кампанію допомоги Україні з початку війни. Моєю рідною Брагою керують чуйні люди з величезним серцем. Словом, я не хочу вірити. Я відмовляюся це робити.

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Сассуоло. Італійський клуб відмовився навіть розпочати переговори і заявив про етичні питання, пов'язані з війною, які їх не влаштовують. Я був гордий думати, що футбольний світ продовжує бути прикладом.

Я звертаюся до Бенфіки і моєї Браги із закликом наслідувати приклад італійського клубу. Знаю, що час іде, і люди у себе вдома, як правило, не слухають новини, пов'язані із війною в Україні. Але щодня Росія продовжує вбивати людей, навіть невинних дітей. Можливо, хто із них в цей момент був дома і дивився футбольний матч.

Одне знаю точно – якщо Бенфіка та моя Брага закриють угоди з російськими клубами,

то гроші будуть окроплені кров'ю дітей, які гинуть щодня в Україні. І багато хто з цих дітей любив футбол", – написав Фонсека у своєму Twitter.

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