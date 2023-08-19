Бывший защитник Браги Витор Тормена подписал контракт с Краснодаром на два года.

Португальская Брага на официальном сайте объявила о продаже бразильского центрального защитника в чемпионат России – Виктор Тормена продолжит карьеру в Краснодаре.

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Тормена подписал контракт с российским клубом на два года – до лета 2025 года. По неофициальной информации, Брага получила от Краснодара около 2 миллионов евро.

Ранее главный тренер французского Лилля Паулу Фонсека, в свое время работавший с донецким Шахтером и возглавлявший Брагу, осудил трансферы игроков в Россию. Специалист назвал деньги, которые получат клубы за продажу игроков в Россию, окропленными кровью детей, погибающих ежедневно в Украине.

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