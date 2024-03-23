У віці 24 років помер нападник Гільєрмо Деніс Бельтран, який виступав за клуб елітного дивізіону – Санта-Крус.

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Трагедія трапилася вчора (22 березня). На тренуванні Бельтрану стало зле, і він впав на землю без свідомості. Клубні лікарі спробували допомогти форварду, незабаром прибула і карета швидкої. На жаль, Гільєрмо помер дорогою до лікарні.

Колумбійський нападник приєднався до Санта-Круса лише минулого літа. Усю свою коротку кар'єру він провів у Латинській Америці (рідна Колумбія, Парагвай, Болівія).

Comunicado oficial



El Club Deportivo Real Santa Cruz informa el sensible fallecimiento de nuestro jugador Guillermo Denis Beltrán, amigo, compañero y un gran profesional. Rogamos al señor tenerlo en su santa gloria. pic.twitter.com/IcaKCfkais — Club Deportivo Real Santa Cruz (@Real_Santa_Cruz) March 22, 2024

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