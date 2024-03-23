Зупинка серця забрала життя нападника у віці 24 років
Чемпіонат Болівії сколихнула страшна звістка про смерть футболіста.
У віці 24 років помер нападник Гільєрмо Деніс Бельтран, який виступав за клуб елітного дивізіону – Санта-Крус.
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Трагедія трапилася вчора (22 березня). На тренуванні Бельтрану стало зле, і він впав на землю без свідомості. Клубні лікарі спробували допомогти форварду, незабаром прибула і карета швидкої. На жаль, Гільєрмо помер дорогою до лікарні.
Колумбійський нападник приєднався до Санта-Круса лише минулого літа. Усю свою коротку кар'єру він провів у Латинській Америці (рідна Колумбія, Парагвай, Болівія).
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