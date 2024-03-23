В возрасте 24 лет скончался нападающий Гильермо Денис Бельтран, выступавший за клуб элитного дивизиона – Санта-Крус.

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Трагедия случилась вчера (22 марта). На тренировке Бельтрану стало плохо, и он упал на землю без сознания. Клубные врачи попытались помочь форварду, вскоре прибыла и карета скорой. К сожалению, Гильермо скончался по дороге в больницу.

Колумбийский нападающий присоединился к Санта-Крусу только прошлым летом. Всю свою короткую карьеру он провел в Латинской Америке (родная Колумбия, Парагвай, Боливия).

Comunicado oficial



El Club Deportivo Real Santa Cruz informa el sensible fallecimiento de nuestro jugador Guillermo Denis Beltrán, amigo, compañero y un gran profesional. Rogamos al señor tenerlo en su santa gloria. pic.twitter.com/IcaKCfkais — Club Deportivo Real Santa Cruz (@Real_Santa_Cruz) March 22, 2024

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