Остановка сердца унесла жизнь нападающего в возрасте 24 лет
Чемпионат Боливии всколыхнула страшная весть о смерти футболиста.
В возрасте 24 лет скончался нападающий Гильермо Денис Бельтран, выступавший за клуб элитного дивизиона – Санта-Крус.
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Трагедия случилась вчера (22 марта). На тренировке Бельтрану стало плохо, и он упал на землю без сознания. Клубные врачи попытались помочь форварду, вскоре прибыла и карета скорой. К сожалению, Гильермо скончался по дороге в больницу.
Колумбийский нападающий присоединился к Санта-Крусу только прошлым летом. Всю свою короткую карьеру он провел в Латинской Америке (родная Колумбия, Парагвай, Боливия).
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