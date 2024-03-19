Екс-нападник "блаугранас" помер у віці 58 років після зупинки серця. Як повідомляє Marca, Франсіско Лопес Лопес почувався погано за кермом свого автомобіля. Колишній футболіст встиг з'їхати на узбіччя. Реанімаційній дії швидкої були марними і його серце зупинилося.

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Франсіско Лопес Лопес – вихованець Барселони. За першу команду він зіграв 14 ігор в період між 1984 і 1988 роками. Нападник також грав за молодіжні команди збірної Іспанії. Крім Барселони, Лопес Лопес виступав за Ов'єдо, Уеску та Леванте.

У складі Барселони Франсіско здобував титул чемпіона Іспанії та вигравав Кубок Іспанії.

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