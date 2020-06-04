toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Зума може стати гравцем Тоттенхема – у француза був конфлікт із Моурінью

4 червня 23:15 74 Читать на русском
Зума може стати гравцем Тоттенхема – у француза був конфлікт із Моурінью
Моурінью та Зума / фото з відкритих джерел

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью готовий запросити колишнього підопічного до свого клубу.

Зума може стати гравцем Тоттенхема через бажання Моурінью, повідомляє RMC Sport.

"Моурінью назвав мене повним сміттям": Зума пригадав роботу з одіозним португальцем в Челсі

Зазначається, що Челсі не буде проти відходу гравця, проте перешкодою може стати висока трансферна вартість француза. Цікаво, що під час їхньої співпраці у складі "синіх" Моурінью не надто позитивно відгукувався про навики підопічного.

До слова, Зума провів 33 поєдинки у поточному сезоні в складі Челсі, записавши до свого активу гол та 2 асисти.

"Це найкращий кандидат на продаж": Ярмоленко може стати жертвою економії Вест Хема, який опинився на межі краху

blog_ava
"Іспанський тренер поставив Суркісам єдину умову": він привозив у Динамо топового наставника, а в Шахтар – Брандау
4 червня
25185
Теги
Англія Челсі Челсі Жозе Моурінью Жозе Моурінью Курт Зума Курт Зума Тоттенхем Тоттенхем
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
13
хв
Фрайбург
21:30
Борусія Менхенгладбах
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук