Зума може стати гравцем Тоттенхема – у француза був конфлікт із Моурінью

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью готовий запросити колишнього підопічного до свого клубу.

Зума може стати гравцем Тоттенхема через бажання Моурінью, повідомляє RMC Sport.

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Зазначається, що Челсі не буде проти відходу гравця, проте перешкодою може стати висока трансферна вартість француза. Цікаво, що під час їхньої співпраці у складі "синіх" Моурінью не надто позитивно відгукувався про навики підопічного.

До слова, Зума провів 33 поєдинки у поточному сезоні в складі Челсі, записавши до свого активу гол та 2 асисти.

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