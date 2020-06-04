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Зума может стать игроком Тоттенхэма – у француза был конфликт с Моуринью

4 июня 23:19 19 Читати українською
Зума может стать игроком Тоттенхэма – у француза был конфликт с Моуринью
Моуринью и Зума / фото из открытых источников

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью готов пригласить бывшего подопечного в свой клуб.

Зума может стать игроком Тоттенхэма из-за желания Моуринью, сообщает RMC Sport.

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Отмечается, что Челси не будет против ухода игрока, однако препятствием может стать высокая трансферная стоимость француза. Интересно, что во время их сотрудничества в составе "синих" Моуринью не слишком положительно отзывался о навыках подопечного.

К слову, Зума провел 33 поединка в текущем сезоне в составе Челси, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

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Теги
Англия Челси Челси Жозе Моуринью Жозе Моуринью Курт Зума Курт Зума Тоттенхэм Тоттенхэм
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