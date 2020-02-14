"Моурінью назвав мене повним сміттям": Зума пригадав роботу з одіозним португальцем в Челсі

Захисник Челсі Курт Зума розповів про свої виступи під керівництвом Жозе Моурінью.

"Точно не пам'ятаю матч, але ми програли 1:3 на виїзді. Наступного дня Моурінью наздоганяє мене, кличе в свій офіс і питає, чи все у мене в порядку. Я сказав "так", він перепитав, чи впевнений я.

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Я підтвердив, а він відповів: "На цих вихідних ти був повним сміттям". Ось так прямо. Це шокувало мене, але змусило захотіти негайно відповісти на полі. Я пам'ятаю, що мені було боляче, це вплинуло на мене. Але я дійсно хотів показати йому, що можу реагувати. Моурінью – той, хто любить перемагати і зробить все можливе для досягнення цілі", – розповів Зума в інтерв'ю RMC Sport.

Нагадаємо, саме Моурінью запросив молодого француза до Челсі у 2014 році.

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