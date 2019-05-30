toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЧЕЛСІ - АРСЕНАЛ ЗБІРНА УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО

Зубков забив ефектний гол у стилі Суареса у ворота Зорі

19:53 304 Читать на русском
Зубков забив ефектний гол у стилі Суареса у ворота Зорі
Олександр Зубков / ФК Маріуполь

Форвард Маріуполя Олександр Зубков відзначився неймовірним м'ячем у матчі 32 туру УПЛ проти Зорі.

66’ Олександр Зубков
67’ Владислав Вакула
90+4’ Андрій Борячук
 
Олександр Піхальонок 12’
12’ Олександр Піхальонок
66’ Олександр Зубков
67’ Владислав Вакула
90+4’ Андрій Борячук

У матчі останнього 32 туру УПЛ Маріуполь вдома переміг Зорю (3:1) і вирвав 4 сходинку в турнірній таблиці, позбавивши себе другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Гельзін підтвердив, що Олімпік не отримав атестат на сезон УПЛ-2019/20

Нападник азовців Олександр Зубков порадував вболівальників фантастичним голом у стилі форварда Барселони Луїса Суареса. Після подачі з кутового футболіст пробив боковими ножицями.

Маріуполь за підсумками сезону УПЛ набрав 43 очки, як і Зоря, але у азовців краща статистика очних зустрічей.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Челсі – Арсенал: Блохін прибув на фінал Ліги Європи в інвалідному кріслі
09:42
9476
Теги
Маріуполь - Зоря Маріуполь Маріуполь Зоря Зоря Відеоновини Луїс Суарес Луїс Суарес Олександр Зубков Олександр Зубков
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
22
год
:
30
хв
Люксембург
20:00
Мадагаскар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук