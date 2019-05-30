Зубков забив ефектний гол у стилі Суареса у ворота Зорі

Форвард Маріуполя Олександр Зубков відзначився неймовірним м'ячем у матчі 32 туру УПЛ проти Зорі.

У матчі останнього 32 туру УПЛ Маріуполь вдома переміг Зорю (3:1) і вирвав 4 сходинку в турнірній таблиці, позбавивши себе другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

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Нападник азовців Олександр Зубков порадував вболівальників фантастичним голом у стилі форварда Барселони Луїса Суареса. Після подачі з кутового футболіст пробив боковими ножицями.

Маріуполь за підсумками сезону УПЛ набрав 43 очки, як і Зоря, але у азовців краща статистика очних зустрічей.