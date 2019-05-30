Маріуполь сенсаційно обіграв Зорю і опустив луганців на п’яту сходинку

У рамках 32-го туру УПЛ Маріуполь на своєму полі переміг Зорю і піднявся на четверту сходинку. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У першій шістці останню гру сезону 2018/19 проводили сусіди по турнірній таблиці – Маріуполь та Зоря. Матч мав принципове значення для обох команд, адже у випадку перемоги маріупольців, саме вони виходили на чисте четверте місце, випереджаючи "чорно-білих" за особистими зустрічами. Тож цей поєдинок мав присмак єврокубкового – переможець мав можливість розпочати відбір Ліги Європи на раунд пізніше.

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Поєдинок не викликав ажіотажу серед уболівальників – тож господарі грали без "дванадцятого гравця". Початок матчу видався дуже динамічним. Вже на другій хвилині з центру штрафного майданчика з розвороту небезпечно пробивав Олександр Караваєв, але влучив у голкіпера. За мить у контратаку втікли маріупольці і Руслан Фомін красиво прострілив у центр воротарського майданчика, однак ніхто з одноклубників не встиг замкнути передачу.

Згодом Євген Будківський міг виходити віч-на-віч з голкіпером та Євген Гальчук вчасно зорієнтувався і, вийшовши далеко з воріт, нейтралізував небезпечну ситуацію. На сьомій хвилині Сілас небезпечно пробивав здалеку і м’яч у лічених сантиметрах пролетів над поперечиною. За дві хвилини Богдан Михайліченко змістився в центр штрафного і лівою пробив у дальній кут воріт. Гальчук врятував свою команду, перевівши м’яч на кутовий.

А на 12-й хвилині Зоря вийшла вперед – автоголом відзначився Піхальонок: після навісу Максима Луньова Олександр непорозумівся з голкіпером і, аби розрядити ситуацію, зрізав м’яч у власні ворота. За п’ять хвилин Олександр Зубков намагався поцілити у лівий кут, але Микита Шевченко без особливих проблем впорався з ударом.

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На 30-й хвилині по центру воріт потужно пробивав Данило Ігнатенко – прямо у руки голкіперу. А за мить шкіряний після пострілу Руслана Фоміна просвистів над хрестовиною.

Під кінець тайму Дмитро Хомченковський після передачі Пилипа Будківського майже вийшов віч-на-віч з голкіпером, однак не влучив у правий кут воріт. На останній хвилині Караваєв пробив прямісінько у руки голкіперу Маріуполя.



На початку другої половини зустрічі Будківський після прострілу Караваєва сходу пробивав по воротах, але м’яч просвистів значно вище. Згодом непогану комбінацію розіграли маріупольці, однак Зубкову забракло сили обігравши кількох суперників завдати якісного удару.

Обидва тренери помітно нервували, Олександр Бабич замінами намагався змінити ситуацію на полі.

І заміна спрацювала. На 66-й хвилині Олександр Зубков після передачі Владислава Вакули зрівняв рахунок, а за хвилину вже Вакула з подачі Зубкова подвоїв перевагу Маріуполя і перевернув все з ніг на голову.

На 76-й хвилині Зоря мала чудовий шанс відігратись: Олександр Тимчик після передачі від партнера пробивав з центру штрафного майже у пусті ворота – м’яч зрізався з ноги і пролетів метрів на десять вище воріт. За хвилину дальнього удару завдавав Богдан Лєднєв – мимо. Одним з кращих гравців Маріуполя у цьому поєдинку був голкіпер — наприкінці матчу він кілька разів рятував свою команду від вірного голу. На останній хвилині Будківський ударом з кута штрафного поцілив у хрестовину, а на першій доданій Арвеладзе влучив у стійку. Згодом Литвин мав непоганий шанс, але удар вийшов слабеньким і голкіпер забрав м’яч. На четвертій доданій хвилині маріупольці втікли у контратаку і Андрій Борячук, обігравши голкіпера Зорі, який забіг у центр поля, забив у пусті ворота.

Ця перемога принесла Маріуполю четверту сходинку і більш пізній старт у Лізі Європи, Зоря закінчила сезон п’ятою.

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