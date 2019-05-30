Зубков забил эффектный гол в стиле Суареса в ворота Зари

Форвард Мариуполя Александр Зубков отличился невероятным мячом в матче 32 тура УПЛ против Зари.

В матче последнего 32 тура УПЛ Мариуполь дома победил Зарю (3:1) и вырвал 4 место в турнирной таблице, лишив себя второго квалификационного раунда Лиги Европы.

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Нападающий азовцев Александр Зубков порадовал болельщиков фантастическим голом в стиле форварда Барселоны Луиса Суареса. После подачи с углового футболист пробил боковыми ножницами.

Мариуполь по итогам сезона УПЛ набрал 43 очка, как и Заря, но у азовцев лучше статистика очных встреч.