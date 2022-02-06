Чемпіонат Бельгії, 26 тур

Мехелен – Беєрсхот – 3:2

Голи: Сторм, 11, 29, Куйперс, 18 – Куке, (аг), 62, Сануссі, 90+3

Вилучення: Сторм, 60

Мехелен розірвав оборону суперника за стартові півгодини. Сторм оформив дубль, а між ним втиснувся гол Куйперса з передачі Шведа. Українець пройшов правим флангом та вирізав ідеальну подачу на голову партнеру.

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Сторму стало нудно, тому він вирішив вилучитися на 60-й хвилині. Його "підтримав" голкіпер Куке, який невдало підставився під рикошет від штанги. На останніх секундах Сануссі скоротив відставання Беєрсхота до мінімуму, але не більше.

Швед пішов з поля на 79-й хвилині. Українець вдруге поспіль отримав місце у основі Мехелена і знову відзначився результативною передачею. Команда закріпилася на сьомій сходинці, яка дозволяє боротися за Лігу конференцій.

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