Команда Сергія Реброва розібралася з Залаегерсегом в 14 турі угорського чемпіонату. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 14 тур

Ференцварош – Залаегерсег – 2:0

Голи: Лаудоні, 68, Батуріна, 70

Ференцварош на тижні вилетів з єврокубків, програвши Динамо на НСК Олімпійський, а сьогодні приймав Залаегерсег – команду, що бореться за виживання. Ігор Харатін та Олександр Зубков залишилися в запасі і вийшли лише в другому таймі. У складі гостей 70 хвилин відіграв Артем Фаворов.

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Долю гри вирішили дві хвилини в середині другого тайму. Лаудоні та Батуріна вразили ворота Залаегерсега і принесли команді Сергія Реброва чергові очки. Зубков став автором гольового пасу в моменті з другим взяттям воріт.

Завдяки цій перемозі "Фраді" набрали 32 очки та випереджають Фехервар на 10 пунктів. У 12-ти матчах Ференцварош лише двічі зіграв унічию, а 10 разів святкував перемогу.

Відео асисту Олександра Зубкова:

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