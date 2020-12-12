Українець протримав свої ворота "сухими" 626 хвилин, що є рекордом клубу, повідомляє Instagram Пафоса.

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Серія Рудька розпочалася ще 28 вересня у матчі проти нікосійського Олімпіакоса (1:2). Після цього він шість матчів поспіль не пропускав, допоки 6 грудня команда не розписала нічию з Ермісом (1:1). Вже у наступному турі Рудько знову зіграв ідеально і розпочав нову серію – 0:0 з АЕКом Ларнака.

Додамо, що 28-річний голкіпер і близько не мав таких показників у складі Динамо, де за весь час (2016-2019) максимум було два "сухі" матчі поспіль.

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