Команда Сергея Реброва разобралась с Залаэгерсегом в 14 туре венгерского чемпионата. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии, 14 тур

Ференцварош – Залаэгерсег – 2:0

Голы: Лаудони, 68, Батурина, 70

Ференцварош на неделе вылетел из еврокубков, проиграв Динамо на НСК Олимпийский, а сегодня принимал Залаэгерсег – команду, которая борется за выживание. Игорь Харатин и Александр Зубков остались в запасе и вышли только во втором тайме. В составе гостей 70 минут сыграл Артем Фаворов.

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Судьбу игры решили две минуты в середине второго тайма. Лаудони и Батурина поразили ворота Залаэгерсега и принесли команде Сергея Реброва очередные очки. Зубков стал автором голевого паса в моменте со вторым взятием ворот.

Благодаря этой победе "Фради" набрали 32 очка и опережают Фехервар на 10 пунктов. В 12-ти матчах Ференцварош лишь дважды сыграл вничью, а 10 раз праздновал победу.

Видео ассиста Александра Зубкова:

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