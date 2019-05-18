Ференцварош Реброва може підписати форварда ФК Львів – відома потенційна сума трансферу

Нападник Львова Бруно Дуарте зацікавив низку європейських клубів, серед яких і Ференцварош.

Команда Сергія Реброва проявляє інтерес до бразильського нападника Львова Бруно Дуарте. Клуб навіть збирається відправити скаутів на заключні матчі львів'ян в УПЛ, повідомляє Sportarena.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у послугах форварда також зацікавлені Копенгаген з Данії, угорський Віді та кілька бельгійських команд. Потенційна сума трансферу – 2-3 мільйони євро.

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До слова, у поточному сезоні Бруно Дуарте зіграв за ФК Львів 27 матчів в усіх турнірах, у яких забив 9 голів.