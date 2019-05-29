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Ребров планує продовжити кар'єру у Ференцвароші, – Варга

15:52 378 Читать на русском
Ребров планує продовжити кар'єру у Ференцвароші, – Варга
Сергій Ребров / rangado.hu

Футбольний агент Шандор Варга розповів про тренерські плани Сергія Реброва.

"До такої відомої особистості, як Ребров, з огляду на його кар'єру гравця, є щоденний інтерес з багатьох країн. Особливо, якщо він успішно робить свою роботу, як це було в Ференцвароші.

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Але ми ні з ким не ведемо перемовини. Ребров добре себе почуває в Будапешті і планує продовжити роботу, яку він розпочав у клубі", – розповів Варга в коментарі Nemzeti sport.

Нагадаємо, Ференцварош з Ребровим на посаді головного тренера виграв чемпіонат Угорщини 2018/19. Раніше повідомлялось, що Ребров може очолити Бешикташ цього літа.

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Світ Ференцварош Ференцварош Угорщина Шандор Варга Сергій Ребров Сергій Ребров
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