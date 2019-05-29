Зубков и другие украинцы могут перейти в Ференцварош, – агент

Полузащитник Мариуполя, который принадлежит Шахтеру, Александр Зубков может перейти в Ференцварош.
Футбольный агент Вадим Шаблий подтвердил интерес Ференцвароша к Александру Зубкову, правда сообщил, что этот переход еще не осуществился.
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"Также в Ференцварош могут перейти и другие украинские футболисты", – сказал Шаблий в комментарии для Sportarena.
Напомним, в сезоне 2018/19 в команде, которую возглавляет Сергей Ребров, выступали Игорь Харатин и Иван Петряк. Последний со скандалом перешел в состав главного конкурента – Види.
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К слову, в текущем сезоне Зубков выступал за Мариуполь на правах аренды, вингер провел 21 матч за азовцев во всех турнирах, где забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.