Зубков и другие украинцы могут перейти в Ференцварош, – агент

Полузащитник Мариуполя, который принадлежит Шахтеру, Александр Зубков может перейти в Ференцварош.

Футбольный агент Вадим Шаблий подтвердил интерес Ференцвароша к Александру Зубкову, правда сообщил, что этот переход еще не осуществился.

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"Также в Ференцварош могут перейти и другие украинские футболисты", – сказал Шаблий в комментарии для Sportarena.

Напомним, в сезоне 2018/19 в команде, которую возглавляет Сергей Ребров, выступали Игорь Харатин и Иван Петряк. Последний со скандалом перешел в состав главного конкурента – Види.

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К слову, в текущем сезоне Зубков выступал за Мариуполь на правах аренды, вингер провел 21 матч за азовцев во всех турнирах, где забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.