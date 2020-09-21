"У команди хороший і бойовий настрій. Всі розуміють, що це шанс увійти в історію. Залишилося зробити ще один маленький крок. Доля так звела, що другий рік поспіль в третьому раунді грали з Динамо Загреб. Так, ми віддали боржок. До гри Сергій Станіславович і тренерський штаб надавав нам відеоматеріал. У мене було відчуття, що ми повинні були вигравати і проходити далі. Все-таки один матч, ми грали вдома, досконально вивчили їхні сильні і слабкі сторони.

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Я налаштований заробляти собі місце в складі, зараз не відчуваю ніякого дискомфорту. Далі – Мольде, вони теж хочуть в групу Ліги чемпіонів, як і ми. Легко точно не буде, але тренерський штаб надасть нам відеоматеріал щодо суперника, розберемо сильні і слабкі сторони.

Звичайно, всі живуть цією мрією і вірять, що ми зможемо пройти далі. За відгуками людей на вулиці, всі дуже щасливі. Сергій Станіславович тут номер 1, питань ніяких ніколи не виникає. Я угорську не розумію, але, як я бачу, його багато хто підтримує, називають Містером його", – поділився Зубков у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Ференцварош дійшов до плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, вибивши Юргонден, Селтік та Динамо Загреб. Останнім суперником команди Реброва на шляху до групового етапу став норвезький Мольде, перший матч відбудеться вже 23 вересня, початок о 22:00.

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