Сергій Ребров продовжує писати історію Ференцвароша. "Фраді" залишилось зробити один маленький крок до повторення свого найбільшого успіху у Лізі чемпіонів – групового етапу, вперше з 1995-го. Сенсаційна перемога над міцним загребським Динамо є головною темою угорської преси, яка оспівує українського фахівця.

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Blikk: Сергій Ребров подарував Угорщині досвід з менталітетом переможців

"Я не є прихильником Ференцвароша, але цього вечора мені захотілось перенести столицю до себе. Угорський футбол, який часто піддається цинічній критиці, заснований на успіху. Так, його висміювали роками, утім нинішні результати говорять самі за себе. Зараз важливо надавати всебічну підтримку тим, хто налаштований творити щось екстраординарне.

Сергій Ребров подарував Угорщині досвід з менталітетом переможців, яким володіють лише двоє наших фахівців – Паль Дардаї та Жолт Лов. Якщо ви спробуєте заглибитись у філософію українського тренера, доведеться спостерігати за його поведінкою, аналізувати його думки під час складних випробувань на кшталт Загреба.

Ребров впевнено тримає команду у власних руках. Попри торішній песимізм у висловлюваннях деяких експертів, на старті поточного сезону гравці Ференцвароша повністю виправдовують очікування не лише власних фанів, але й головного тренера.

Після перемоги над хорватським грандом Ребров розповідав про складний турнірний шлях, мовляв його команда б'ється з найсильнішими суперниками, тому кожного матчу потрібно перевершувати самих себе. Загалом, успіх Ференцвароша обумовлений якраз тією дивовижною упевненістю у власних силах. Індивідуальні помилки, яких не бракувало у матчі проти Динамо, компенсовувались блискучою колективною роботою, шаленою самовіддачею і бійцівськими якостями", – йдеться у блозі футбольного оглядача Ньїрі Йозефа.

"Це величезний успіх, адже раніше жодній угорській команді не вдавалося вибити загребське Динамо з єврокубка, – пише Blikk. – Такої єдності, сили і консенсусу в клубі не було вже кілька десятиліть. На передматчевій прес-конференції Ребров говорив, що найстрашніший суперник – не Динамо, а ми самі, і команда показала усім, що не варто боятися", – додає популярне видання.

Origo: Угорський футбол десятиліттями не був настільки успішним

З іменем нашого молодого тренера пов'язують розквіт угорського футболу, який довго перебував у тіні. Після того як Фехервар і Ференцварош пролазили у групу Ліги Європи, "Фраді" опинився біля воріт 25-річної мрії. "Групама Арена вперше може почути гімн ЛЧ, але не варто поспішати. Ребров і Ко нокаутували чемпіонів Швеції, Шотландії та Хорватії – це гарантує "лише" основний раунд ЛЄ, а за європейську еліту потрібно битися з Мольде. На кону – історичне досягнення. Утім, фактор українського фахівця додає оптимізму. Нещодавно його Ференцварош набрав 7 очок у складній групі з московським ЦСКА та Еспаньйолом, не поступившись обом в гостях.

Пробившись до групи ЛЧ, "Фраді" автоматично отримає 15 мільйонів євро або 1 мільярд угорських форинтів – колосальна сума для нашого футболу, який знову нагадує про себе у Європі.

Це був особливий матч й тому, що після другого гола "Фраді" ми побачили усмішку Сергія Реброва, який рідко проявляє емоції. Динамо майже нічого не створило у завершальні 25 хвилин, хоча загребців називали жахливим жеребом для угорського чемпіона. Реакція тренера перед фінальним свистком стала окрасою поєдинку. Він опустив голову, наче відмовлявся вірити у неймовірний подвиг, а вже через кілька секунд – обіймав гравців".

Nemzetisport: Це зовсім інший Ференцварош – вони перемогли Загреб!

Після двох років роботи в Угорщині Ребров може добитися результату, який навіть не снився його попередникам, розповідає Nemzetisport. "Українець показав себе блискучим тактиком, адже Ференцварош демонструє ефективний футбол з двома різними схемами. На внутрішній арені "Фраді" грає з чотирма атакувальними гравцями, створюючи багато гольових моментів. Натомість у Європі, коли суперник виглядає сильнішим на папері, Ребров здебільшого випускає трьох центральних півзахисників, які добре працюють на оборону.

Господарі свідомо дозволяли Динамо більше контролювати м'яча, відповідаючи гострими контрвипадами. Звісно, в кінці гри було чимало тривожних моментів, але команда Реброва чітко виконувала план на гру. Це зовсім інший Ференцварош порівняно з торішньою поразкою від загребців – організований, згуртований, впевнений у собі. Мольде – останній бар'єр на шляху до європейської мрії".

Нагадаємо, що Ференцварош бореться за груповий етап Ліги з чемпіонів з першого кваліфікаційного раунду. Команда Сергія Реброва пройшла шведський Юргорден (2:0), шотландський Селтік (2:1) та загребське Динамо (2:1). Протистояння з норвезьким Мольде складатиметься з двох матчів. Угорці спочатку зіграють на виїзді.

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