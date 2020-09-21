"У команды хорошее и боевое настроение. Все понимают, что это шанс войти в историю. Осталось сделать еще один маленький шаг. Судьба так свела, что второй год подряд в третьем раунде играли с Динамо Загреб. Да, мы отдали должок. До игры Сергей Станиславович и тренерский штаб предоставлял нам видеоматериал. У меня было ощущение, что мы должны были выигрывать и проходить дальше. Все-таки один матч, мы играли дома, досконально изучили их сильные и слабые стороны.

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Я настроен зарабатывать себе место в составе, сейчас не чувствую никакого дискомфорта. Дальше – Мольде, они хотят в группу Лиги чемпионов, как и мы. Легко точно не будет, но тренерский штаб предоставит нам видеоматериал по сопернику, разберем сильные и слабые стороны.

Конечно, все живут этой мечтой и верят, что мы сможем пройти дальше. По отзывам людей на улице, все очень счастливы. Сергей Станиславович здесь номер 1, вопросов никаких никогда не возникает. Я венгерский не понимаю, но, как я вижу, его многие поддерживают, называют Мистером его", – поделился Зубков в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Ференцварош дошел до плей-офф квалификации Лиги чемпионов, выбив Юргонден, Селтик и Динамо Загреб. Последним соперником команды Реброва на пути в групповой этап стал норвежский Мольде, первый матч состоится уже 23 сентября, начало в 22:00.

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