Українець відзначився дублем до перерви. Перший гол відбувся вже на 47 секунді матчу.

Ференцварош вилетів з Кубка Угорщини від запеклого ворога – Петряк організував пенальті у ворота команди Реброва

Зубков перед карним майданчиком зібрав біля себе кількох опонентів, а потім наважився на постріл – м'яч з неймовірною силою полетів точнісінько в дев'ятку воріт МТК Будапешт. На 23 хвилині Олександр оформив ще один гол.

Додамо, що востаннє Зубков забивав ще 5 грудня минулого року. Тепер в активі легіонера Ференцвароша 4 голи та 2 асисти у 26 поєдинках.

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Перший гол: