Попри статус одного з центральних протистоянь ігрового дня, дебют на Етіхаді розчарував прихильників обох команд. Девід Мойєс підготував сюрприз і виставив формацію 3-4-2-1, що дозволила лондонцям компактно грати в обороні та обмежити просування "містян" вперед.

Фактично перша реальна небезпека виникла біля воріт Сіті на 19-й хвилині: Лінгард наважився пробити метрів із 20-ти, а м'яч рикошетом від оборонця відскочив до Соучека, той подав на Антоніо, та форвард не зміг акцентовано пробити головою у верховій дуелі з Едерсоном. Статистичний портал Squawka влучно описав першу чверть поєдинку коротким дописом "Удари в перші 20 хвилин: Ман Сіті – Лінгард – 0:2".

Однак, усе змінилося буквально за кілька хвилин. Затяжний підхід "містян" до володінь Рендольфа почався з фолу Доусона на фланзі. Де Брюйне невдало подав зі штрафного, але нове завантаження від Зінченка подарувало господарям кутовий. Вест Хем, здавалося, відбився, але отримав гол із нічого: Де Брюйне лівою подав від правого краю, а Рубен Діаш пробив кіпера лондонців ударом головою – 1:0.

Забитий м'яч додав Сіті неабиякої впевненості. Тут же Ферран Торрес змістився з лівого флангу й наважився пробити – в руки Рендольфу. А за кілька хвилин Вокер класною передачею із глибини кинув у прорив Агуеро, але голкіпер "молотків" вчасно вибіг за межі штрафного й ліквідував загрозу.

Проте, під завісу тайму Вест Хем прийшов до тями. Лондонці зобов'язані були відігратися на 39-й хвилині: Лінгард прострілив до центру карної зони, Антоніо прийняв і пробив із розвороту, але м'яч лише облизнув стійку. Та цей епізод виявився репетицією. На 43-й Цоуфал увірвався на оперативний простір (цю зону необачно покинув Зінченко) і відкинув Лінгарду, який переадресував м'яч на дальню стійку, де атаку в один дотик результативно завершив Антоніо!

Друга половина розпочалася з претензій лондонців до арбітра, коли Лінгард упав на лінії штрафного після дуелі з Фернандінью. Олівер порушення правил не помітив, а повтор довів його правоту – бразильський ветеран зіграв чітко в м'яч і фолити проти вихованця МЮ не мав і наміру.

Ман Сіті відповів підключенням до атаки Вокера. Англієць просунувся рідним флангом вперед і пробив із середньої дистанції, але м'яч розминувся зі стійкою. А на 58-й хвилині супермомент створив Де Брюйне. Бельгієць протягнув м'яч із лівого флангу й прострілив уздовж воріт, але Агуеро скористатися майстерним пасом лідера команди не зумів.

Цей епізод, вочевидь, вирішив долю аргентинського форварда. Пеп Гвардіола майже відразу замінив його на Жезуса, а згодом Фоден вийшов замість Торреса. Ефект заміни іспанця дали фактично миттєво, бо Сіті вийшов вперед вже за чотири хвилини. Щоправда, в епіцентрі звитяги "містян" опинилися інші.

Це Зінченко підключився до атаки й віддав у фланг Марезу, алжирець скинув під удар Стоунзу й Джон з льоту вгатив м'яч у сітку – 2:1! Центральний оборонець оформив вже свій 3-й гол у нинішній кампанії АПЛ, хоча до того "мовчав" понад 5 років.

Забитий господарями другий м'яч несподівано легко розклеїв усю структуру Вест Хем. Команда Мойєса наче втратила весь запал і втратила ключ до ідей попереду. Розчарував і сам шотландець. Коуч "молотків" затягнув із ходами у відповідь і лише на 84-й провів подвійну заміну, знявши інертного в другому таймі Антоніо та Доусона.

Але і вихід Боуена з Бенрама не додав лондонцям шансів. Створити бодай щось схоже на фінальний штурм Юнайтед так і не зумів. Як наслідок, заслужена поразка Вест Хема як доказ неспроможності "молотків" реально боротися за місце в топ-4.

Манчестер Сіті впевнено здолав Борусію М і впритул наблизився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів