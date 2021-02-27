Зубков оформил дубль в столичном дерби – мощная пушка шокировала соперника уже на первой минуте
Вингер Ференцвароша Александр Зубков устроил настоящую феерию в матче против МТК Будапешт.
Украинец отличился дублем до перерыва. Первый гол состоялся уже на 47 секунде матча.
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Зубков перед штрафной площадкой собрал вокруг себя нескольких оппонентов, а потом решился на выстрел – мяч с невероятной силой полетел точно в девятку ворот МТК Будапешт. На 23 минуте Александр оформил еще один гол.
Добавим, что последний раз Зубков забивал еще 5 декабря прошлого года. Теперь в активе легионера Ференцвароша 4 гола и 2 ассиста в 26 поединках.
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Первый гол: