"Зубкова не буде щонайменше до кінця цієї частини чемпіонату. Прогноз – 6 тижнів. Тож до початку зборів він буде цілковито готовий. Певно, Олександр є одним з ключових футболістів для нашої моделі гри. І не тільки він – зараз бракує і Шведа, і Коноплі. Однак є низка футболістів, які показали сьогодні, що ми можемо на них розраховувати.

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Вони заслуговують грати значно більше, ніж грають, тому що їхні якості, характер, тренування, щоденна робота змушують мене думати та ухвалювати рішення давати їм більше шансів. Так і зараз, коли вийшла ротація. З одним складом неможливо виграти чемпіонат, потрібен колектив. Сьогодні вийшов дуже вдалий матч, і я щасливий, надто за тих хлопців, які дістають менше ігрової практики.

Водночас дали відпочити ключовим футболістам, які останнім часом провели багато матчів. Дуже насичений графік, ризик травми є великим. Тож я щасливий за колектив, за команду, і три очки є важливими для виконання наших цілей, що ми собі ставимо", – наводить слова Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Зубков травмувався у грі з Олександрією, яка відбулась 29 жовтня, та вже пропустив два поєдинки, зокрема і надважливий матч з РБ Лейпциг в Лізі чемпіонів. Загалом, Олександр зіграв у 12 матчах за "гірників" у поточному сезоні, в яких відзначився 4 голами.

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