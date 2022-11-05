"Зубкова не будет как минимум до конца этой части чемпионата. Прогноз – 6 недель. Так что к началу сборов он будет полностью готов. Наверное, Александр является одним из ключевых футболистов нашей модели игры. И не только он – сейчас не хватает и Шведа, и Конопли. Однако есть ряд футболистов, показавших сегодня, что мы можем на них рассчитывать.

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Они заслуживают играть гораздо больше, чем играют, потому что их качества, характер, тренировки, ежедневная работа, заставляют меня думать и принимать решение давать им больше шансов. Так и сейчас, когда вышла ротация. С одним составом невозможно выиграть чемпионат, нужен коллектив. Сегодня получился очень удачный матч, и я счастлив, особенно за тех ребят, которые получают меньше игровой практики.

В то же время, дали отдохнуть ключевым футболистам, которые в последнее время провели много матчей. Очень насыщенный график, риск травмы большой. Поэтому я счастлив за коллектив, за команду, и три очка важны для выполнения наших целей, что мы себе ставим", – приводит слова Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, Зубков травмировался в игре с Александрией, которая состоялась 29 октября, и уже пропустил два поединка, в том числе сверхважный матч с РБ Лейпциг в Лиге чемпионов. В общей сложности, Александр сыграл в 12 матчах за "горняков" в текущем сезоне, в которых отличился 4 голами.

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