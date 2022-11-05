Шахтар не мав проблем у поєдинку 11-го туру УПЛ проти Інгульця. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Інгулець на "Футбол 24".

Шахтар вийшов вперед на 18 хвилині – Криськів точно пробив після зручної скидки Джурасека. Дмитро допоміг забити і другий гол, заробивши на собі пенальті – Сікан його реалізував. Останній гол у зустрічі також організувала ця парочка: Криськів прострілив, а Сікан замкнув.

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Таким чином, Шахтар набрав 23 очки та наблизився до СК Дніпро-1, а Інгулець залишився передостаннім з 4 пунктами в активі.