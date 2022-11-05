Передостанній клуб УПЛ 2022/23 проти другої в таблиці команди Йовічевіча. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Інгулець на "Футбол 24", стартував о 15:00. Гості разом із Чорноморцем залишалися єдиними колективами без перемог за 10 турів. Донеччани відставали від СК Дніпро-1 на 5 очок і прагнули скоротити відрив. Після фіаско в матчі Ліги чемпіонів серед тижня стартовий склад польових гравців Шахтаря зазнав рівно 50% змін. Без Мудрика, Степаненка, Бондаренка, травмованих Зубкова і Шведа вийшов революційний півзахист. З Назариною, Джурасеком, Очеретьком і Криськівим. Кривцов замінив Коноплю, який навіть не потрапив до заявки.

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Перша спроба пробити на 4 хвилині. Бондар, який вийшов грати правого захисника, заробив штрафний на фланзі. Назарина подав, а Матвієнко не дуже вдало пробив з льоту. Той же Бондар підправляв постріл Джурасека з межі штрафного. Удар головою з кількох метрів над воротами. Розкішна діагональ Кривцова з правого напівфлангу, Траоре виграє верхову дуель, Джурасек переводить правіше, а Криськів вибігає з-за спини захисника і блискуче цілить у дальній нижній.

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Перший удар команди Лавриненка на 28 хвилині. Дуже далеко до воріт, дуже невлучно. Траоре так тисне на захисника, що Павлов у паніці скидає під удар Джурасеку. До воріт метрів 15, але приціл треба поправити. Саків грубо влітав у Бондаря. Ледь не наразився на другу жовту – суддя вирішив зберегти крихти інтриги. Удар здалеку приймає на себе Кривцов. Дебютний гол Криськіва за Шахтар так і став єдиним влучанням у площину воріт за перші 45 хвилин.

Хоч якісь спроби загострити в гостей після перерви. Марусич, який разом із ще двома партнерами вийшов на заміну, приймав у штрафному простріл з правого флангу. Ефектний акробатичний удар у падінні, однак снаряд просвистів над воротами. На 57 хвилині Траоре з Джурасеком замінили Сікан і Бондаренко. Останній класно розібрався на правому фланзі, а потім викотив у центр. У Судакова зрізався м'яч. Наступна атака проілюструвала, наскільки низький рівень нинішньої УПЛ. Одарюка, який забрався в офсайд, вивели у штрафний. Замість удару жахливе прокидання вперед і пас в нікуди. При тому, що ніхто й не заважав гравцю Інгульця.

Криськів не дуже вдало прийняв, але цим тільки спровокував Сидоренка на удар по нозі. Пенальті реалізував Сікан. Мудрик, який замінив Судакова на останні 17 хвилин основного часу, вривався у воротарський. В останню мить Михайла зупинив підкатом Сидоренко. Бондаренко надто повільно вбігав на добивання після зусиль Мудрика і Сікана, тож захисники спокійно заблокували. Одарюк втратив перший реальний шанс Ігнульця. Сидоренко націлено подав з правого флангу, удар головою повз ворота пройшов.

Мудрик пролітає суперників, не зважає на одну спробу вдарити по нозі, але потім таки отримує болючий удар. Сам Михайло пробивав у воротарський кут – Данило Кучер з величенькими труднощами парирував. За 10 секунд до кінця зустрічі Криськів ще й гольовий пас оформив. Спритно відклеївся від захисника і покотив на порожні ворота Сікану, в якого вже 6 голів за сезон УПЛ (більше наколотив тільки Буяльський – 7). Шахтар спокійно набирає 23 очки, скорочуючи відставання від СК Дніпро-1 до 2 балів. Інгулець залишається на 15 місці, без перемог і лише з 4 балами.

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