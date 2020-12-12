Сьогодні український легіонер здав позитивний тест, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Я не міг використовувати своє тіло": Дуелунд не зіграє до кінця року через наслідки коронавірусу

Легкі симптоми у Зозулі виявили ще в п'ятницю. Форварда відразу ізолювали від решти команди, а наступного дня побоювання підтвердились – у Романа коронавірус. Альбасете ретельно перевірить усіх гравців та тренерський штаб, щоб уникнути масового поширення хвороби.

Додамо, що Зозуля провів 17 матчів у поточному сезоні, відзначився одним голом та одним асистом.

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