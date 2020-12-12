Сегодня украинский легионер сдал положительный тест, сообщает официальный сайт клуба.

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Легкие симптомы у Зозули обнаружили еще в пятницу. Форварда сразу изолировали от остальной команды, а на следующий день опасения подтвердились – у Романа коронавирус. Альбасете тщательно проверит всех игроков и тренерский штаб, чтобы избежать массового распространения болезни.

Добавим, что Зозуля провел 17 матчей в текущем сезоне, отметился одним голом и одним ассистом.

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