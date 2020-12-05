"На першому тренуванні у мене запаморочилася голова, коли я тільки повернувся після коронавірусу. Стало зовсім погано, я мало не зомлів. Зі мною ніколи не було такого раніше, я був страшенно наляканий.

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Я не міг використовувати своє тіло так, як я звик. Це почуття лякає. У мені було щось таке, через що моє тіло зовсім не працювало. Це дивно, коли раптом ти не можеш піднятися на кілька сходинок, не маючи задишки. Зараз все набагато краще, але я все ще не можу працювати так, як це потрібно в футболі.

Ризик утворення тромбів зник. Проблема в тому, що моя печінка не виробляє речовини, необхідні організму для відновлення. Хороша новина в тому, що найгірше позаду. Мені знову можна тренуватися, але без особливих навантажень.

Шкода, що після моєї травми, коли я пропустив 14 місяців, я постраждав не тільки від коронавірусу, але і від його наслідків. Зараз я приймаю ліки. Моєму організму потрібно відновитися і прийти в форму. Лікарі кажуть, що я буду повністю готовий тренуватися разом з командою в середині січня", – поділився Дуелунд у коментарі sport.tv2.dk.

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