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Зозуля записав вибачення через резонасну заяву про геїв

23:06 45 Читать на русском
Зозуля записав вибачення через резонасну заяву про геїв
Роман Зозуля / фото: ФК Альбасете

Форвард Альбасете Роман Зозуля визнав провину через свій коментар українським ЗМІ стосовно геїв.

"Хочу сказати кілька слів щодо мого інтерв'ю українській пресі. В Іспанії, на жаль, мене неправильно зрозуміли. Хочу вибачитися перед моїми партнерами по команді і клубом за ті слова, які я сказав. Вони не відповідають історії клубу і цій емблемі.

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Хочу вибачитися перед людьми, які відчули себе приниженими або ображеними моїми словами. Я не хотів вас образити, але, на жаль, ці слова дуже часто чути на футбольних полях. Їх потрібно прибрати з футболу і спорту. Кожна людина вибирає свій шлях у житті і як його прожити. Ніколи в житті не говорив, що я проти чогось. Всім здоров'я, добра і побільше посмішок", – зазначив Зозуля на відео, опублікованому на офіційному сайті Альбасете.

Нагадаємо, в коментарі програмі Профутбол українець розповів, що не розуміє фанатів Райо Вальєкано, які називали його комунуістом. За словами Зозулі, він очікує, що вболівальники Райо наступного разу назвуть його геєм.

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