Зозуля записав вибачення через резонасну заяву про геїв

Форвард Альбасете Роман Зозуля визнав провину через свій коментар українським ЗМІ стосовно геїв.

"Хочу сказати кілька слів щодо мого інтерв'ю українській пресі. В Іспанії, на жаль, мене неправильно зрозуміли. Хочу вибачитися перед моїми партнерами по команді і клубом за ті слова, які я сказав. Вони не відповідають історії клубу і цій емблемі.

Зозуля: Чекаю, коли фанати Райо Вальєкано скажуть, що я гей

Хочу вибачитися перед людьми, які відчули себе приниженими або ображеними моїми словами. Я не хотів вас образити, але, на жаль, ці слова дуже часто чути на футбольних полях. Їх потрібно прибрати з футболу і спорту. Кожна людина вибирає свій шлях у житті і як його прожити. Ніколи в житті не говорив, що я проти чогось. Всім здоров'я, добра і побільше посмішок", – зазначив Зозуля на відео, опублікованому на офіційному сайті Альбасете.

Нагадаємо, в коментарі програмі Профутбол українець розповів, що не розуміє фанатів Райо Вальєкано, які називали його комунуістом. За словами Зозулі, він очікує, що вболівальники Райо наступного разу назвуть його геєм.

Зозуля не зумів помститися Райо Вальєкано – арбітр скасував 2 голи, а у складі Альбасете знайшлися інші герої