Зозуля записал извинения из-за резонансного заявления о геях

Форвард Альбасете Роман Зозуля признал вину за свой комментарий украинским СМИ относительно геев.

"Хочу сказать несколько слов о моем интервью украинской прессе. В Испании, к сожалению, меня неправильно поняли. Хочу извиниться перед моими партнерами по команде и клубом за те слова, которые я сказал. Они не соответствуют истории клуба и этой эмблеме.

Зозуля: Жду, когда фанаты Райо Вальекано скажут, что я гей

Хочу извиниться перед людьми, которые почувствовали себя униженными или оскорбленными моими словами. Я не хотел вас обидеть, но, к сожалению, эти слова очень часто слышать на футбольных полях. Их нужно убрать из футбола и спорта. Каждый человек выбирает свой путь в жизни и как его прожить. Никогда в жизни не говорил, что я против чего-то. Всем здоровья, добра и побольше улыбок", – отметил Зозуля на видео, опубликованном на официальном сайте Альбасете.

Напомним, в комментарии программе Профутбол украинец рассказал, что не понимает фанатов Райо Вальекано, которые называли его комунистом. По словам Зозули, он ожидает, что болельщики Райо в следующий раз назовут его геем.

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