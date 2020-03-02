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Зозуля: Чекаю, коли фанати Райо Вальєкано скажуть, що я гей

06:30 1200 Читать на русском
Зозуля: Чекаю, коли фанати Райо Вальєкано скажуть, що я гей
Роман Зозуля / Getty Images

Нападник Альбасете Роман Зозуля прокоментував свій затяжний конфлікт з фанатами Райо Вальєкано.

"Коли все починалося, я був фашистом, потім вони почали розкривати мій фейсбук, і я вийшов нацистом. Нещодавно став расистом, а потім, як мені сказали, кричали, що я комуніст. Самі розібратися не можуть. Чекаю, коли скажуть, що я гей", – сказав Зозуля у програмі Профутбол.

"Зозуля – комуніст": фанати Райо Вальєкано вигадали нові образи для українця

Нагадаємо, під час нещодавнього матчу Альбасете – Райо Вальєкано фанати мадридської команди називали українського форварда комуністом, хоч раніше були впевнені в абсолютно протилежних політичних поглядах гравця.

Зозуля не зумів помститися Райо Вальєкано – арбітр скасував 2 голи, а у складі Альбасете знайшлися інші герої

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Іспанія Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Райо Вальєкано Райо Вальєкано Зозуля скандал Райо Вальєкано Сегунда
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