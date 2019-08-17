Зозуля з Альбасете у стартовому матчі сезону програв Альмерії – хороша оцінка українця у провальному поєдинку команди

Альбасете невдало розпочав сезон 2019/20. Команда Романа Зозулі у стартовому турі Сегунди поступилася Альмерії.

Чемпіонат Іспанії 2019/20. Сегунда, 1 тур

Альмерія – Альбасете – 3:0

Голи: Агуза, 67 (пен), 90+8, Нкака, 82

Альбасете Романа Зозулі розпочав сезон 2019/20 – "механічний сир" знову сподівається повернутися у Прімеру після невдачі у минулому чемпіонаті. Нагадаємо, тоді на шляху Альби у півфіналі плей-офф стала Мальорка.

Зозуля, який попри численні чутки про перехід в інший клуб все ж продовжив контракт з Альбасете, вийшов у стартовому складі на виїзний матч першого туру проти Альмерії (10 місце Сегунди за підсумками минулого сезону).

Перший тайм поєдинку проходив не дуже активно – імовірно, вплинула іспанська спека. Проте відзначимо, що український форвард був одним із найкращих у складі своєї команди – Зозуля вже у стартові хвилини матчу виграв 3 з 3-х єдиноборств, а єдина його спроба дриблінгу також була вдалою. Перші 45 хвилин минули фактично без моментів – з часом на полі "розчинився" і українець, який одного разу відзначився лише потраплянням в офсайд.

Вже під завісу першої половини гри господарі могли відкривати рахунок, але Ніколас Горосіто в останню мить вибив м'яч у підкаті, врятувавши Альбасете від неприємностей. Логічні 0:0 за підсумками тайму – на дві команди глядачі побачили лише один удар у площину воріт (постаралися господарі).

Що стосується Зозулі, то Роман отримав за перший тайм від Sofa Score оцінку 6,8 – це другий бал у команді, кращий лише у вже згадуваного Горосіто (7,2). Можливо, дещо знизили оцінку часті втрати м'яча – таких набралося одразу 4 за першу половину гри.

Після перерви Альмерія суттєво додала – голкіпер гостей одного разу навіть ціною травми врятував команду, але не вберіг від пропущеного гола на 67-й хвилині. Після подачі з кутового м'яч знайшов руку когось із гравців Альби. Серхіо Агуза вирок арбітра виконав чітко – без жодних шансів для голкіпера.

Під завісу матчу гості забили вдруге. Нкака вдало зіграв на добиванні та подвоїв перевагу Альмерії. На останніх секундах Агуза оформив дубль, забивши фантастичний гол зі штрафного. 3:0 – поразка Альбасете.

Роман Зозуля завершив матч з оцінкою 6,7 – це третій бал у складі Альбасете. Попри активність українця, жодного удару бодай в бік воріт Альмерії він так і не завдав. В активі всього Альбасете лише 2 постріли в напрямку воріт суперника.

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