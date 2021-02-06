Сегунда, 24 тур

Альбасете – Мальорка – 0:1

Гол: Ндіайє, 59

Вилучення: Горосіто, 37 (Альбасете)

Нереалізований пенальті: Хіменес, 88 (Альбасете)

За останні півтора місяця "Механічний сир" зумів помітно покращити своє становище, видавши безпрограшну серію із п'яти матчів, чотири з яких – перемоги. Сьогодні зберегти традицію було вкрай складно, адже у гості до команди Романа Зозулі приїхав лідер першості.

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Українець у минулому турі вперше за три місяці відзначився голом, на звітну гру звично вийшов у стартовому складі. Альбасете доволі успішно стримував атакувальні спроби фаворита, але у середині першого тайму залишився в меншості. Горосіто отримав непотрібне друге попередження за фол поблизу чужого штрафного.

Зберегти позитивний рахунок, граючи у нерівних складах, – завдання не із найлегших. Проте до 59-ї хвилини господарям це вдавалося. Та й пропустив Альбасете лише завдяки курйозу. Гравець Мальорки пробивав з-за меж штрафного. Удар заблокували так, що м'яч відскочив йому в обличчя і вже від нього полетів у зону 11-метрової позначки. Там його підібрав Ндіайє і без опору переграв голкіпера. Відео курйозу дивіться за цим посиланням.

Вже за мить Альбасете міг зрівняти. Це Зозуля розіграв непогану атаку, але його партнерам забракло вправності. На 70-й Роман вже пробивав самостійно – вище воріт. Розкішний шанс уникнути поразки випав на 88-й хвилині. Хіменес заробив пенальті і сам взявся його виконувати. Альваро пробив потужно, але поцілив у стійку. Добити ніхто не зумів.

Таким чином Альбасете перервав свою безпрограшну серію. У команди залишилося 24 очки та 17-та сходинка в турнірній таблиці Сегунди. Мальорка збільшила відрив від другого місця до шести пунктів, але Еспаньйол свій матч іще не зіграв.

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