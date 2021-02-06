Сегунда, 24 тур

Альбасете – Мальорка – 0:1

Гол: Ндиайе, 59

Удаление: Горосито, 37 (Альбасете)

Нереализованный пенальти: Хименес, 88 (Альбасете)

За последние полтора месяца "Механический сыр" сумел заметно улучшить свое положение, выдав беспроигрышную серию из пяти матчей, четыре из которых – победы. Сегодня сохранить традицию было крайне сложно, ведь в гости к команде Романа Зозули приехал лидер первенства.

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Украинец в прошлом туре впервые за три месяца отметился голом, на отчетную игру привычно вышел в стартовом составе. Альбасете довольно успешно сдерживал атакующие попытки фаворита, но в середине первого тайма остался в меньшинстве. Горосито получил ненужное второе предупреждение за фол вблизи чужой штрафной.

Сохранить положительный счет, играя в неравных составах, – задача не из легких. Однако до 59-й минуты хозяевам это удавалось. И пропустил Альбасете только благодаря курьезу. Игрок Мальорки пробивал из-за пределов штрафной. Удар заблокировали так, что мяч отскочил ему в лицо и уже от него полетел в зону 11-метровой отметки. Там его подобрал Ндиайе и без сопротивления переиграл голкипера. Видео курьеза смотрите по этой ссылке.

Сразу же Альбасете мог сравнить. Это Зозуля разыграл неплохую атаку, но его партнерам не хватило сноровки. На 70-й Роман уже пробивал самостоятельно – выше ворот. Роскошный шанс избежать поражения выпал на 88-й минуте. Хименес заработал пенальти и сам взялся его выполнять. Альваро пробил мощно, но попал в штангу. Добить никто не сумел.

Таким образом Альбасете прервал свою беспроигрышную серию. У команды осталось 24 очка и 17-я строчка в турнирной таблице Сегунды. Мальорка увеличила отрыв от второго места до шести пунктов, но Эспаньол свой матч еще не сыграл.

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