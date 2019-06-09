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Зозуля з Альбасете дізнався ім'я суперника у плей-офф за вихід у Прімеру

06:30 651 Читать на русском
Зозуля з Альбасете дізнався ім'я суперника у плей-офф за вихід у Прімеру
Роман Зозуля / Getty images

В матчі завершального туру Сегнуди Альбасете поступився Альмерії (3:0).

Команда Романа Зозулі, який звітний поєдинок пропускав, за підсумками регулярного сезону посіла 4-е місце і зіграє у плей-офф за право наступний сезон розпочати у Ла Лізі.

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У півфіналі Альбасете зустрінеться із Мальоркою. Перший поєдинок цього протистояння відбудеться 13 червня в Мальорці. Матч-відповідь команди зіграють через 3 дні на полі Альбасете. В іншому півфіналі зустрінуться Малага та Депортіво.

Додамо, що в нинішньому сезоні Сегунди Роман Зозуля провів 35 поєдинків, в яких забив 11 голів та віддав 2 результативні передачі.

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Роман Зозуля Роман Зозуля Малага Малага Іспанія Сегунда Альбасете Альбасете Українці за кордоном
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