Зозуля с Альбасете узнал имя соперника в плей-офф за выход в Примеру

В матче заключительного тура Сегнуды Альбасете уступил Альмерии (3:0).

Команда Романа Зозули, который отчетный поединок пропускал, по итогам регулярного сезона заняла 4-е место и сыграет в плей-офф за право следующий сезон начать в Ла Лиге.

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В полуфинале Альбасете встретится с Мальоркой. Первый поединок этого противостояния состоится 13 июня в Мальорке. Ответный матч команды сыграют через 3 дня на поле Альбасете. В другом полуфинале встретятся Малага и Депортиво.

Добавим, что в нынешнем сезоне Сегунды Роман Зозуля провел 35 поединков, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

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