toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ВОЛЫНЬ - КАРПАТЫ УКРАИНА - СЕРБИЯ ЕВРО-2020 ТРАНСФЕРЫ

Зозуля с Альбасете узнал имя соперника в плей-офф за выход в Примеру

06:30 65 Читати українською
Зозуля с Альбасете узнал имя соперника в плей-офф за выход в Примеру
Роман Зозуля / Getty images

В матче заключительного тура Сегнуды Альбасете уступил Альмерии (3:0).

Команда Романа Зозули, который отчетный поединок пропускал, по итогам регулярного сезона заняла 4-е место и сыграет в плей-офф за право следующий сезон начать в Ла Лиге.

"Шевченко говорил, что Сегунда вдвое сильнее УПЛ", – Зозуля признался, почему не вызывается в сборную Украины

В полуфинале Альбасете встретится с Мальоркой. Первый поединок этого противостояния состоится 13 июня в Мальорке. Ответный матч команды сыграют через 3 дня на поле Альбасете. В другом полуфинале встретятся Малага и Депортиво.

Добавим, что в нынешнем сезоне Сегунды Роман Зозуля провел 35 поединков, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

Наші за кордоном: Зозуля тягне Альбасете, фірмовий стиль Льопи, стабільність Олійника, Рибалка двічі засмучує чемпіона

blog_ava
ЧМ-2019 U-20: Эквадор выбил США, Южная Корея и Сенегал устроили настоящую драму
00:47
250
Теги
Роман Зозуля Роман Зозуля Малага Малага Испания Сегунда Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
31
мин
Португалия
21:45
Нидерланды
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук