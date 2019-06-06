"Шевченко казав, що Сегунда вдвічі сильніша за УПЛ", – Зозуля зізнався, чому не викликається у збірну України

Форвард Альбасете Роман Зозуля розповів скандальні подробиці своїх стосунків із тренерським штабом збірної України.
"Шевченко сказав, що мені потрібна практика, щоб грати в збірній. Я запитав, куди краще перейти: в український клуб чи в Сегунду? Він сказав, що Сегунда в два рази сильніша за УПЛ. І якщо хоч кілька матчів зіграю в Райо, то відразу потраплю в збірну.
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Коли переходив в Альбасете, то була схожа розмова. Але жодного разу ніхто з тренерського штабу збірної не був на моїх матчах, хоча один з тренерів живе в Мадриді. Я був шокований.
Я добре знаю Педро Харо, який 5 років в Дніпрі працював. Як можна за весь час не сісти на поїзд і не приїхати за годину в Альбасете, щоб подивитися якийсь матч?
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За два роки я зіграв більше 60 матчів, майже всі в основі. Забив 20 голів, хоч ніколи не був бомбардиром. Тренери мене любили за інші якості.
Спочатку я ображався, але зараз заспокоївся.
Значить, не підходжу під його стиль, не подобаюся йому. Може, він ображений на мене ще з часів Динамо, що ми були конкурентами. Хоча мені тоді було 17 років.
Може, Шевченко знає, що я говорю все, що думаю. Я не прийду й не скажу, що я за те, щоб в збірній один Пятов грав, а решта бразильці. Він прекрасно знає, що я проти цього всього", – сказав Зозуля у програмі Бомбардир.
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