Зозуля: Якби мені було 18 років, я б у Ла Лізі вже був

Нападник Альбасете Роман Зозуля розповів, чому вирішив залишитися в команді Сегунди.

"Іспанську зовсім не вчив, коли був у Бетісі, бо було багато проблем. Спочатку з Райо Вальєкано. Я спершу почав учити, але потім Райо, суди, Мадрид. Ми їздили, приїхала родина і було якось не до навчання. Я думав, що поїду з Іспанії, тому не вчили.

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Я все роззумію, все кажу, але мені не подобається, як я розмовляю. Це як ото до нас хорвати приїжджають чи серби. Перший час кажуть: "я йду вулиця". Ти його зрозумів, ви посміялися, але ти його зрозумів. Буває і у мене таке проскакує, тому вчу, вчу.

Якби мені було 18 років, я б в Ла Лізі вже був, тому що у мене було багато пропозицій звідти. Зараз я б все одно вибрав би Альбасете. Зараз ти більше думаєш не про свою кар'єру, а про дітей, де їм краще, як їм краще, де їм комфортніше", – цитує Зозулю FootballHub.

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Нагадаємо, Зозуля переїхав в Іспанію у 2016 році. До переходу в Альбасете він виступав за Бетіс. Його контракт з нинішньою командою розрахований до літа 2021 року.