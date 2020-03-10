Зозуля: Если бы мне было 18 лет, я бы в Ла Лиге уже был

Нападающий Альбасете Роман Зозуля рассказал, почему решил остаться в команде Сегунды.

"Испанский совсем не учил, когда был в Бетисе, потому что было много проблем. Сначала с Райо Вальекано. Я сначала начал учить, но потом Райо, суды, Мадрид. Мы ездили, приехала семья и было как-то не до учебы. Я думал, что уеду из Испании, поэтому не учили.

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Я все понимаю, все говорю, но мне не нравится, как я говорю. Это как вот к нам хорваты приезжают или сербы. Первое время говорят: "я иду улица". Ты его понял, вы посмеялись, но ты его понял. Бывает и у меня такое проскакивает, поэтому учу, учу.

Если бы мне было 18 лет, я бы в Ла Лиге уже был, потому что у меня было много предложений оттуда. Сейчас я бы все равно выбрал бы Альбасете. Сейчас ты больше думаешь не о своей карьере, а о детях, где им лучше, как лучше, где им комфортнее", – цитирует Зозулю FootballHub.

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Напомним, Зозуля переехал в Испанию в 2016 году. До перехода в Альбасете он выступал за Бетис. Его контракт с нынешней командой рассчитан до лета 2021 года.