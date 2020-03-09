Зозуля оцінив ймовірність свого повернення в Україну – форвард порівняв рівень УПЛ і Сегунди

Нападник Альбасете Роман Зозуля зізнався, що поки не розглядає варіанту зі своїм поверненням у чемпіонат України.

"Навіть не знаю. Україна завжди в серці, але я тут кайфую від життя насамперед, від футболу. Зараз, хто розбирається у футболі, розуміє, що Сегунда на дві голови сильніша за український чемпіонат. Зараз мене почнуть закидати камінням, що, мовляв, ти там. Не всі хочуть прийняти. Тому що чемпіонат сильніший, життя краще.

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Ну, пропозицій немає (сміється – прим.). В Україні зараз взяти, то тільки Динамо, Шахтар. Дві команди, в принципі. Я ж кажу, що поки що мене тут все влаштовує. Я не зарікаюся, і ніколи не кажу "ніколи", все може бути. Наразі я себе не бачу в якійсь команді в Україні", – цитує Зозулю FootballHub.

Нагадаємо, Зозуля переїхав в Іспанію у 2016 році. До переходу в Альбасете він виступав за Бетіс. Його контракт з нинішньою командою розрахований до літа 2021 року.

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