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Зозуля: Розумію, що я не є гравцем рівня збірної, але якщо викличуть – пішки прийду

06:00 326 Читать на русском
Зозуля: Розумію, що я не є гравцем рівня збірної, але якщо викличуть – пішки прийду
Роман Зозуля / фото з відкритих джерел

Нападник Альбасете Роман Зозуля оцінив свої шанси на повернення у збірну України.

"Зараз я чудово розумію, що я не є гравцем рівня збірної. В мене немає практики. Коли в мене буде достатньо ігрової практики, та тренери побачать, що я заслуговую на те, щоб виступати за збірну, я з гордістю одягну футболку с тризубом на серці. Але зараз саме час дати дорогу тим хлопцям, які заслуговують проявити себе.

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Якщо викличе… я ж пішки прийду, знаєш. Ну, це не моє рішення. Раніше я якось злився перший час. В інтерв’ю неодноразово говорив, які у нас були домовленості, які обіцянки, що говорив мені головний тренер, як діяти в тій чи іншій ситуації.

Потім, коли я перейшов до Альбасете, я чекав, чекав, чекав, чекав. Бо мені сказали: знайдеш команду в Сегунді і почнеш грати – тебе викличуть. Не викликали, я спершу злився, засмучувався. Щоразу дивився: чекав, чекав, чекав. А зараз спокійно до цього ставлюся. Тим більше, нині збірна чудово грає. Результат є, все є. У нього є кістяк збірної. Але грають вони, ще раз повторюся, – прекрасно. Викличе – я приїду", – цитує Зозулю FootballHub.

Нагадаємо, що востаннє Зозуля потрапляв до списку Шевченка ще в листопаді 2016 року. У поточному сезоні Зозуля зіграв 28 матчів у Сегунді і забив 3 голи.

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Роман Зозуля Роман Зозуля Збірна України
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