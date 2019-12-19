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Зозуля вперше прокоментував скандал з фанами Райо Вальєкано: Допомагати своїй країні та бути патріотом – це не злочин

19:28 1558 Читать на русском
Зозуля вперше прокоментував скандал з фанами Райо Вальєкано: Допомагати своїй країні та бути патріотом – це не злочин
Роман Зозуля / ФК Альбасете

Нападник Альбасете Роман Зозуля провів спеціальну прес-конференцію. Українець вперше прокоментував інцидент у матчі проти Райо Вальєкано, під час якого фанати назвали його нацистом, а поєдинок був перерваний.

Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений. Після перерви гості відмовилися виходити на поле через образи місцевих фанатів на адресу Романа Зозулі, які назвали українця нацистом. Доля матчу буде вирішена пізніше.

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Зозуля в присутності агента Володимира Кузьменка та керівництва Альбасете висловив свою точку зору щодо даної ситуації.

"Я хочу повідомити, що коли в Україні розпочалася війна, у нас не було армії, тому добровольці намагалися допомогти. Наш фонд ніколи не купував зброю чи будь-які інші речі для бою, а виключно для збереження життів захисників нашої країни. Ми з колегами купували автомобілі швидкої допомоги, їжу, одяг. Я вважаю, що допомагати своїй країні та бути патріотом – це не злочин.

Ми знаємо, що війна – це щось жахливе. Я постійно відвідував лікарні і регулярно бачив хворих та поранених. Я повинен бути частиною допомоги моїй країні. Я дуже мало розповідав про те, що я роблю – міг би розказати набагато більше. Ми допомагаємо, зокрема, лікарням та хворим на рак.

Хочу пригадати той момент, коли підписав контракт з Райо Вальєкано. Після підписання угоди я зустрівся в офісі клубу з керівництвом, після чого мені повідомили, що фанати не хочуть, щоб я за них грав. Я спитав чому і отримав відповідь, що мене вважають фашистом. Це було вперше, коли мене назвали фашистом. Коли я спитав їх, чому мене так називають, то почув, що це через те, що я допомагаю армії моєї країни, а вони в той же час воювали на Донбасі на іншому боці. Я хочу лише передати їхні слова – 6 фанатів Райо Вальєкано зараз воюють на боці іншої держави.

Фотографія (з автоматом – прим. "Футбол 24") з'явилася пізніше, після цього мене почали називати нацистом. Підкреслюю, що спочатку мене називали фашистом, а потім – нацистом і расистом. Як ви знаєте, мій найкращий друг Бела (екс-форвард Альбасете – прим. "Футбол 24") – темношкірий. Для мене не має значення, які у людини колір шкіри чи національність. Для мене всі люди – однакові. Можете спитати це у моїх колишніх одноклубників у Бетісі чи Альбасете.

Що стосується гри під 18-м номером, то у Дніпрі та Бетісі мені його дали, я не обирав. В київському Динамо я грав під 49-м номером, це нічого не означає (цими числами намагаються зашифрувати пов'язану з нацистською ідеологією абревіатуру. 18 відповідає "AH" – прим. "Футбол 24").

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Я хотів поговорити з фанатами, пояснити це. Вони і так все знають про мене, позаяк дехто з них за гроші воює на Донбасі за іншу сторону.

Хочу подякувати Іспанії загалом за підтримку. Я отримав чимало повідомлень зі словами підтримки. Іспанія – це мій другий дім, я люблю цю країну. Дякую Федерації та керівництву Альбасете, а також всій команді. Не знаю, як я можу їм віддячити за те, що вони для мене роблять. Також дякую всьому народу України і людям, які воюють за мир.

Чи підтримав би мене президент моєї країни, якби я був нацистом? Чи підтримав би нациста президент будь-якої країни? Майте на увазі, що президент моєї країни – єврей. Дяку йому за підтримку. Я планую окремо зустрітися з керівництвом Альбасете. Ми повинні до чогось прийти, адже набридло чути подібні образи", – передає слова Зозулі Marca.

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