''Зозуля – йо**ний нацист'': матч Райо Вальєкано – Альбасете зупинили через образи на адресу українця

Матч 20 туру іспанської Сегунди між Райо Вальєкано та Альбасете був зупинений.

В першому таймі з трибун мадридського стадіону Вальєкас лунали образливі вигуки на адресу українського форварда гостей Романа Зозулі. Фанати Райо Вальєкано співали "Roman Zozulia puto nazi" ("Зозуля – й****** нацист, – прим), арбітр Хосе Лопес був змушений двічі призупинити гру. Після перерви гравці Альбасете відмовились виходити на поле.

Одноклубник Зозулі в захваті від українського форварда

Нагадаємо, Роман Зозуля на початку 2017 року на правах оренди перейшов у Райо Вальєкано, але фанати мадридського клубу, відомі своїми ультралівими поглядами, змусили керівництво відмовитись від послуг гравця, аргументуючи це його нібито нацистськими політичними поглядами. Зозуля так і не зіграв жодного матчу за Райо Вальєкано, а у вересні 2017 підписав контракт з Альбасете.

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