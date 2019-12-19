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Зозуля: В Україні багато проблем із суддівством, там є корупція

22:39 80 Читать на русском
Зозуля: В Україні багато проблем із суддівством, там є корупція
Роман Зозуля / Marca

Нападник Альбасете Роман Зозуля пригадав свої виступи в Україні та суперечки з українськими арбітрами.

"Україна – це не Іспанія. У нас багато проблем з арбітражем, там є корупція. Часто судді підсуджують деяким командам.

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Один з арбітрів випадав Дніпру у півфіналі Кубка України два роки поспіль, завжди призводячи до поразки моєї команди. Я не зміг стриматися, і я перейшов межі дозволеного. Я вибачився, і був за це покараний. Я не пишаюся цим випадком", – цитує Зозулю AS.

Зазначимо, що йдеться про момент після матчу півфіналу Кубка України 2015/16 Зоря – Дніпро. Тоді Зозуля, будучи дискваліфікованим, вибіг на поле після фінального свистка. Нападник був обурений штрафним ударом, з якого луганці забили вирішальний гол, і спочатку штовхнув арбітра, а потім вдарив одного із суддів ногою.

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Теги
Арбітри Альбасете Альбасете Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Дніпро Дніпро
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