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Зозуля про скандал з фанатами Райо Вальєкано: Чи підтримав би Президент України нациста?

21:17 137 Читать на русском
Зозуля про скандал з фанатами Райо Вальєкано: Чи підтримав би Президент України нациста?
Роман Зозуля / Твіттер ФК Альбасете

Український легіонер іспанського кубу Альбасете Роман Зозуля перервав свою мовчанку і вперше прокоментував нацистський скандал у матчі проти Райо Вальєкано.

"Чи підтримав би мене президент моєї країни, якби я був нацистом? Чи підтримав би нациста президент будь-якої країни?

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Дякую йому за підтримку. Я планую окремо зустрітися з керівництвом Альбасете. Ми повинні до чогось прийти, адже набридло чути подібні образи", – цитує Зозулю видання Marca.

Нагадаємо, фанати Райо Вальєкано протягом першого тайму матчу проти Альбасете ображали українського форварда. Після перерви гравці Альбасете відмовилися виходити на поле, їхнє рішення підтримав головний арбітр матчу та гравці Райо Вальєкано.

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Теги
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