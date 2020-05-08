Зозуля та Кравець в авангарді – команди українців першими в Сегунді відновили тренування

Іспанський футбол продовжує оговтуватись від пандемії. Низка команд розпочали тренувальний процес.

Відразу сім команд іспанської Сегунди 8 травня провели перші тренування на клубних базах після карантину через пандемію коронавірусу, повідомляє Marca.

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Серед перших виявилися Луго, за який виступає Василь Кравець, та Альбасете Романа Зозулі. Окрім команд українських футболістів, також розпочали роботу Сарагоса, Депортіво, Ельче, Нумансія та Лас-Пальмас.

Нагадаємо, Сегунда пішла на вимушену паузу після 31 туру. Альбасере наразі розташувався на 18 місці, маючи у своєму активі 35 очок, у Луго на один заліковий пункт менше і 20-а позиція.

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