Наразі 32-річний форвард перебуває у статусі вільного агента. Його контракт з Фуенлабрадою завершився, а новий клуб Зозуля поки не знайшов.

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За інформацією видання Diari de Tarragona, Роман опинився у списку трансферних інтересів Хімнастіка. Щоправда, для клубу з третього іспанського дивізіону це альтернативний варіант. Каталонці розраховували підписати Мурада Дауді, але у марокканця є значно привабливіші пропозиції.

Керівництву Хімнастіка справді подобається ідея запросити Зозулю, якщо з Дауді домовитися не вдасться. Не лякає навіть низька результативність українця в останні сезони. Досвід на високому рівні й тактична гнучкість форварда можуть дуже допомогти команді в боротьбі за вихід в Сегунду. Також Роману доведеться піти на зменшення зарплати.

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